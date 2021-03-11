مجلس النواب العراقى: لابد من إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، أن الانتخابات النيابية لابد من إجرائها في موعدها المقرر كونها مطلبا شعبيا، وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن الكعبي استقبل اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسارت، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الوثيق بين العراق والأمم المتحدة، فضلا عن إعداد البعثة الأممية لمتابعة الانتخابات النيابية المبكرة وضمان انتخابات نزيهة ورصينة وفقا للمعايير الدولية ومُلبية لطموح الشعب العراقي، بالإضافة إلى التركيز على قانون المحكمة الاتحادية العليا وتعديل مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان".



وأكد الكعبي أن مجلس النواب وخلال الأيام المقبلة ماض في التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء العقبة الأساس في إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد ، حيث أن الدستور حصر حق تصديق نتائج الانتخابات بالمحكمة الاتحادية.



وشدد على أن الانتخابات لا بد من إجرائها في موعدها المقرر كونها مطلبا شعبيا، وأن أغلب الكتل السياسية متفقة تماما على إكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بإجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من أكتوبر من العام الحالي