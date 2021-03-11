شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الثقافة الأردنى السابق متأثرا بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي وزير الثقافة الأردني السابق الشاعر جريس سماوى عن 64 عاما نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة طويلة خاض خلالها مجالات أدبية وثقافية مختلفة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وذكر مقربون من العائلة أن سماوي توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد قرابة عشرين يوما على وفاة شقيقه الناشط الرياضي سليم سماوي بالفيروس أيضا

وكتب على صفحة سماوي: "ننعى بكل الحزن والأسى وفاة الشاعر الكبير صاحب الإحساس والكلمة الأجمل والأروع، الصادق شاعر الأردن وابنه البار الشاعر والإعلامي ووزير الثقافة السابق جريس سماوي".

وتولى جريس سماوي منصب وزير الثقافة لأشهر عدة في 2011،وكان سماوي المولود في عمان عام 1956، هاجر في مرحلة مبكرة من حياته إلى الولايات المتحدة حيث درس الأدب الإنكليزي والفلسفة وفن الاتصالات الإعلامي قبل عودته إلى الاردن.

وحصل الراحل عام 1987 على الجائزة الأولى لأفضل قصيدة عربية عن الانتفاضة الفلسطينية بعدما منافسة مع أكثر من 400 شاعر عربي تحت سن الأربعين.

وأصدر سماوي مجموعة شعرية بعنوان "زلة أخرى للحكمة" عام 2004، وعمل في مجال الترجمة والصحافة المكتوبة، وترجم ونشر في الصحافة الثقافية قصائد لشعراء أميركيين من أصول عربية تحت عنوان "مهجريون جدد"، وكان عضوا في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وشغل عضوية عدد من اللجان والهيئات الثقافية والتطوعية الأردنية والعربية والعالمية.

تولى بين عامي 2001 و2006 منصب مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون، أشهر مهرجان فني ثقافي في الاردن.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد المصابين بالفيروس، وقد قارب عدد الإصابات الإجمالي في المملكة 450 ألفا مع أكثر من 5100 وفاة.