الأمير وليام ينفي تهمة "العنصرية" عن العائلة الملكية البريطانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نفى الأمير وليام، دوق كامبريدج، الخميس، أن تكون العائلة الملكية البريطانية "عنصرية".



وقال الأمير وليام، خلال زيارة إلى مدرسة في شرق لندن: "لسنا عائلة عنصرية بتاتا".

يأتي هذا في أعقاب الجدل الذي أثاره شقيقه هاري على خلفية كشفه عن أحاديث دارت في الأسرة بشأن لون بشرة آرتشي ابنه من زوجته ميجان ماركل.

وكانت ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، اتهمت العائلة المالكة البريطانية بـ"العنصرية والكذب ودفعها إلى حافة الانتحار".

وقالت ميجان إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من العائلة في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وأضافت أن ابنها آرتشي، الذي يبلغ عمره الآن عاما واحدا، حُرم من لقب الأمير لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمار بشرته.

وردا على تلك الاتهامات، ذكر قصر باكنجهام، في بيان سابق، أن "العائلة ستتناول القضايا المتعلقة بالعرق التي أثارها الزوجان في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري".

وجاء في البيان: "تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان".

وتابع البيان: "هاري وميجان وآرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة".