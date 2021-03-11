جنرال إسرائيلي يدعو بلاده للاستعداد لحرب كبيرة مع إيران

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الأربعاء، عن يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن الجيش الإسرائيلي عليه الاستعداد جيدا لمواجهة محتملة مع إيران، بدعوى أنه لا بديل أمام بلاده سوى الحل العسكري.

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وأفاد بأن هناك مواجهة مرتقبة بين إسرائيل وإيران، رغم يقينه بأن الحرب بينهما غالية ومكلفة جدا، وستكون خطيرة، خاصة في حال هجوم إسرائيل بالمقاتلات الحربية على المنشآت النووية الإيرانية، لكنه يعتقد وجوب وضع هذا الحل على الطاولة، كحل أخير، أي حل عسكري.

وأشار عميدرور، الجنرال السابق، الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عقدت اتفاقها مع إيران، في العام 2015 (اتفاق 5+1) من وراء ظهر بلاده، لأن إسرائيل أدركت جيدا أنه سيكون اتفاقا سيئا، واتضح في وقت لاحق أنه كان سيئا بالفعل ـ على حد قوله.

وكان مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران، روب مالي، قد قال، أمس الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية لا تريد مواجهة علنية مع إسرائيل، على غرار التي جرت في عام 2015.

وأجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، حوارا مع روب مالي، أكد من خلاله أن بلاده لا تريد أي مواجهة أو خلاف مع إسرائيل، بشأن الملف النووي الإيراني، وأن واشنطن تريد إدارة الملف بشكل شفاف مع تل أبيب.