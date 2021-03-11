بعد اكتشاف بؤرتين لها في البلاد.. الزراعة الكويتية تؤكد: إنفلونزا الطيور تحت السيطرة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات "طلال الديجاني" المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة لجريدة "القبس" الكويتية، فقد أكد أن هناك فحوصات مخبرية يتم أخذها حالياً من الدواجن، بهدف عدم انتشار المرض.

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وقال الديجاني: "إن فرق الهيئة تواصل عملها على مدار الساعة، لضمان سلامة الدواجن في المزرعتين التي تم اكتشاف مرض إنفلونزا الطيور فيهما أمس، بالوفرة والعبدلي".

وعن نوع الفيروس الذي تم اكتشافه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه من سلالة "إتش 5 إن 8"، لافتا إلى أنه سيتم اليوم فحص مزيد من الدواجن، فضلاً عن إعدام الآلاف منها، لضمان عدم تفشي المرض.

وشدد الديجاني على أن "الأمور تحت السيطرة حتى الآن، ولا يوجد ما يدعو للقلق"، مشيرا إلى عدم اكتشاف أي إصابات بالمزارع المجاورة لهما، حتى صباح اليوم.

وعما تم اتخاذه من تدابير لحماية الموجودين في مكان اكتشاف الفيروس، قال الديجاني: منذ اكتشاف الإصابات بالمزرعتين، تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتنسيق مع جهات أخرى، لضمان سلامة العاملين بالمزارع والدواجن فيها، مشيرا إلى أن فرق الهيئة لن تدخر جهداً في مكافحة هذا الفيروس أو غيره من الأمراض، بهدف سلامة وصحة المجتمع.

جدير بالذكر أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، كانت قد أعلنت أول أمس، الثلاثاء، أن "الجزائر سجلت بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور "إتش5إن8" في مزرعة للدواجن"، مؤكدة أن تقريرا لوزارة الخارجية الجزائرية، قال إن الفيروس أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة في مدينة عين فكرون، شمال شرقي البلاد، وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الزراعة الصينية قد ذكرت مؤخرا، أن العاصمة الصينية بكين أبلغت عن حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "أتش 5 إن 8" في حديقة.

ويعتبر إنفلونزا الطيور، مرضا يصيب الطيور في المقام الأول، مع حالات من العدوى عند الإنسان، حيث تزامنت جميع الحالات البشرية مع حدوث حالات تفش بين الدواجن.