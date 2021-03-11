المخابرات العسكرية العراقية تضبط محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الوزارة، في بيان لها على صفحتها على "فيسبوك"، ضبطت الاستخبارات العسكرية ثلاث عجلات محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد.

وأشارت إلى أن هذا جاء تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الداعية إلى حماية المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ولفتت الوزارة في بيانها أن عملية الضبط هي "عملية نوعية واستباقية"، وأشارت إلى أنها تمت "وفق معلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى".

وأكدت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة واستخبارات لواء المشاة ١٩، تمكنت من ضبط ثلاث عجلات محملة بعشرة أطنان من المحاصيل الزراعية المختلفة والممنوعة من الاستيراد، تسلك طريق المكسر - كَلي بمحافظة ديالى، حيث تم تسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".