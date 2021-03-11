"الغذاء والدواء" السعودية: ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن الهيئة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة في الرياض، لتخزينها منتجات تجميل ومستحضرات صيدلانية وأجهزة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الهيئة.

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وأوضح البيان أنها رصدت مستودعا غير مرخص خلال جولات الرصد والتقصي لمفتشيها، مؤكدة أنه كان يقوم بتخزين منتجات تجميل ومستحضرات صيدلانية.

وأشارت إلى أن مفتشيها قاموا بضبط وتحريز 10231 مستحضر صيدلاني بالإضافة إلى 1625 منتج طبي داخل المستودع، مؤكدة أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وحثت الهيئة المستهلكين على التأكد قبل استخدام أي منتج طبي أو مستحضر صيدلاني من أنه مسجل لديها عبر تطبيق "طمني" أو من خلال القوائم المعلوماتية المتوفرة على موقعها الالكتروني (www.sfda.gov.sa)، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع المنتج، داعية إلى اتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتجات، وتخزينها بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير رائحته أو لونه، وإبلاغ "الهيئة" وكلك في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة عن الاستخدام.