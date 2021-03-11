موسكو تعلق على فكرة تسيير "دوريات روسية تركية قطرية مشتركة" في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد لافروف اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية تركيا وقطر:
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وأضاف في الوقت نفسه أنه لا يسعه سوى الترحيب برغبة قطر في المساهمة في تهيئة الظروف لتجاوز الوضع المأساوي الحالي في سوريا.
على صعيد متصل أعلن وزير الخارجية الروسي، أن روسيا وتركيا وقطر اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا، والتي تعرض أمن الدول المجاورة للخطر.
وقال لافروف عقب الاجتماع الثلاثي مع نظيريه التركي والقطري: "اتفقنا على أن ممثلينا الخاصين سيشتركون في التنسيق المباشر لجهودنا الإضافية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسنعقد اجتماعات أخرى على المستوى الوزاري بشكل دوري".