مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن محمد أبو تريكة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الخميس، بأن نيابة النقض أوصت، اليوم، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج أبو تريكة و1527 شخصا آخرين، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين"، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

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وأوصت النيابة المصرية في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة بتأييد الإدراج على المتهمين.

ويعد إدراج أبو تريكة هو الثاني من نوعه، إذ نشرت الجريدة الرسمية، في 30 أبريل/نيسان 2018، قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير/كانون الثاني 2017، وذلك لمدة 5 سنوات.

وهي القضية الجديدة التي حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن القرار ضم 1529 شخصا، من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان في مصر.

سبق أن قضت محكمة النقض المصرية، في الرابع من يوليو/تموز 2018، في حكم نهائي وبات، بإلغاء القرار الأول الصادر في 12 يناير 2017، بإدارج أبو تريكة و1527 شخصا على قوائم الإرهابيين.