لافروف: روسيا وتركيا وقطر تتفق على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لافروف عقب الاجتماع الثلاثي مع نظيريه التركي والقطري: "اتفقنا على أن ممثلينا الخاصين سيشتركون في التنسيق المباشر لجهودنا الإضافية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسنعقد اجتماعات أخرى على المستوى الوزاري بشكل دوري".

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وأكد وزيرا خارجية قطر وتركيا، على خلفية الاجتماع الثلاثي، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي الذي يأتي في إطار جهود الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني: "إن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وعلينا دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة".

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "ندعم كافة المبادرات لحل الأزمة السورية التي تهدف لحل سياسي وفقا للشرعية الدولية"، مضيفا أنه "يجب الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع الحالي".

وأكد أوغلو أنه "قررنا مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم مع قطر وروسيا لبحث الأزمة السورية والاجتماع المقبل سيعقد في تركيا والذي يليه في روسيا".