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“الجزائية المتخصصة”: حد الحرابة على 5إرهابيين ترصدوا لرجال الأمن

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من خمسة وأربعين متهماً ، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً.

وكانت الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة ، ومن أبرزها: حادثة الاعتداء على رجل الأمن (العميد كتاب العتيبي يرحمه الله) وترصده واغتياله ، وحوادث الاعتداء على رجال أمن آخرين بإستهدافهم وقتلهم، بحسب “الرياض”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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