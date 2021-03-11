فقط..عندما تكون ناجحاً..!

الكويت - هبة التوبجي - (عندما تكون ناجحاً) ستعلم أنك لست مجرد هامش في الحياة وأنك صنعت نفسك التي لطالما إجتهدت لتكوينها منذ نعومة أظافرك إلى أن إصطحبك والدك إلى المدرسة مروراً بتلك المحطات والتجارب التي خضتها في مسيرة نجاحك وستقف متأملاً في تلك اللحظات التي تَمازَج فيها الألم والتعب والفرح والتفاؤل والكفاح وخضت فيها المصاعب للوصول إلى هدفك

(عندما تكون ناجحاً)ستعود بك الذاكرة إلى الوراء لتكون ممنوناً للأشخاص الذين ساندوك في مراحل نجاحك ولو بكلمة تحفيزيه أو نصيحة أو مشاعر نبيله وستنظر في الجانب الآخر مبتسماً بثقة أمام الأشخاص الواهمين الذين حاولوا أن يقفوا في طريق نجاحك وعندما وصلت لهدفك جاؤوا إليك مسرعين لمباركتك

(عندما تكون ناجحاً)ستسطع رؤيتك لآفاق التفوق فلا ترى أمامك إلا ما يوصلك إليه، وستدرك أن كل ما فعلته كان بهمتك وجهدك أنت فقط، وستكون ملهماً لغيرك وحافزاً حياً لكل من تُسعِفه همّته بالنهوض نحو النجاح

(عندما تكون ناجحاً)سينقسم الناظرين إلى نجاحك إلى فسطاطين، فمعجب بنجاحك وكاره له وكلاهما ليس له تأثير على نجاحك،فقط ستتضح على كل شخص تعابيره الخاصة تجاهك والتي يحكمها سكيولوجيته وأفكاره ودوافعه..وتفهمها أنت

(عندما تكون ناجحاً)ستعلم أنك تملك أدوات وصِفات النجاح التي أوصلتك إلى الهدف وأنه بمقدورك إستغلال هذه الصفات وصنع نقاط قوة أخرى للوصول بها إلى عدة نجاحات، فلا تتردد في شحذ الهمم للوصول إلى القمم فللحياة جوانب كثيرة ولكل جانب منها قمة خاصة به

(عندما تكون ناجحاً)فستدرك بأنك إرتقيت،وأن الإنسان كلما إرتقى تكاثفت حوله الغيوم وأن نجاحك سيصنع لك أعداء النجاح الذين يريدون الإيقاع بك في شراك فشلهم فكن ناجحاً أيضاً في التعامل معهم بالإصرار على مواصلة النجاح والإحسان إليهم وعدم مجابهتهم

(عندما تكون ناجحاً)سيكون لديك معدلات مرتفعة مما يسمى بتقدير الذات وبذلك سينخفض مستوى إهتمامك بردة فعل الآخرين على نجاحك وسيكون إهتمامك هو إرضاء ذاتك لأنك حينها تعلم من أنت وماذا تملك

(عندما تكون ناجحاً)فستتضح لك رؤية الأصدقاء المزيّفين الذين سقطت عنهم أقنعة الإخاء والصفاء وسترى ملامحهم جيداً ولا تستغرب إن رأيتهم يوماً في زُمرة أعداء النجاح فهم يصطادون في الماء العكر ، لا تنزعج..ثق تماماً بأنهم لن يستطيعوا الوقوف في طريقك فأنت في إتجاهك للأمام وهم يقفون في الخلف

(عندما تكون ناجحاً)ستتمتع بالثقة والإيجابية في التفكير وستشعر بعدم الرغبة بالخوض في كل الأمور التي لا جدوى منها ولا توصلك إلى الهدف وستتجاهل كل من يحاول أن يقحمك في مستنقعات أفكاره وجدالاته التي لا فائدة منها

(عندما تكون ناجحاً)ستكون مطمئناً وراضياً عن نفسك لأن نجاحك إنجاز حقيقي محفز للمزيد من العطاء، وستكون بعيداً كل البعد عن الغرور والشعور بالكمال والعظمة لأن الغرور مجرد فكرة نجاح وهمي يُصادق عليها العقل الباطن وتتصنعها الجوارح ويرفضها الواقع.

كتبه

سعيد ابو جلوي