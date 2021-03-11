“الأمن البيئي” يوضح تصنيف مخالفات وعقوبات صيد الكائنات الفطرية

الكويت - هبة التوبجي - بينت القوات الخاصة للأمن البيئي تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، لمخالفات الصيد والتصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها ، حيث جاءت كالتالي :

مخالفة الصيد بدون ترخيص 10.000 ريال، ومخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها 5000 ريال، ومخالفة الصيد في مواسم وأوقات يحظر الصيد البري فيها 5000 ريال، ومخالفة عدم حيازة ترخيص الصيد أثنا الصيد البري 10.000 ريال.

كما أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن مخالفة إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، الغرامة المالية بما لايزيد عن مبلغ 1.000.000 مليون ريال وتقدر قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة وفقاً لما يحدده المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فيما بين الأمن البيئي أن مخالفة التصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها تكون كالتالي:

عرض الكائنات البرية المصيدة وغرامتها في المرة الأولى 20.000 ريال

بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص وغرامتها في المرة الأولى 20.000 ريال. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة تصل العقوبة إلى ما لايزيد على 30 مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة بحكم قضائي.

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن مخالفات صيد الكائنات الفطرية من خلال رقم العمليات الأمنية الموحد (911) في منطقتَي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) و ( 996 ) في بقية مناطق المملكة.