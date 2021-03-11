شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لوافد العودة إلى المملكة بعد مغادرته بـ«بلاغ هروب»؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت المديرية العامة للجوازات التأكيد على أن من يتم ترحيله من المملكة، لا يمكنه العودة مرة أخرى إلا لغرض الحج والعمرة.

وأوضحت” الجوازات” أن “التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط”، وذلك رداً على استفسار أحد المتابعين على “تويتر” بشأن إمكانية إسقاط بلاغ هروب عن وافد غادر المملكة قبل أكثر من 5 سنوات،

تجدر الإشارة إلى أن “الجوزات” حددت 5 شروط يجب التحقُّق منها قبل إبلاغ صاحب العمل عن تغيب أو هروب العمالة لديه، وهي:-