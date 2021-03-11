شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تبحث سبل تذليل الصعوبات لخدمة المؤسسات الأهلية ومنسوبيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقدت اللجنة التنفيذية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة تنمية المجتمع ومجلس المؤسسات الأهلية اجتماعها الدوري، حيث يرأس اللجنة الأستاذ أحمد بن صالح الماجد وكيل الوزارة لتنمية المجتمع.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في الجوانب المالية والإدارية والفنية، وسبل حل المشكلات وتذليل الصعوبات لخدمة المؤسسات الأهلية ومنسوبيها وتعميق دور الوزارة في الدعم والمساندة في كافة الجوانب.

من جانبه، عبر الدكتور حسن بن محمد بن شريم الأمين العام للمجلس عن سعادته بالدور الإيجابي والمرن التي تقدمه الوكالة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذ خططه ومشاريعه وتسهيل الحصول على المكتسبات التي تحتاجها المؤسسات الأهلية ومنسوبيها للمساهمة في دفع عجلة التنمية بوصفها أحد قطاعات الدولة الفاعلة.

حضر الاجتماع الوكيل المساعد الأستاذ طارق بن علي الربع والأستاذ أيمن بن محمد الغامدي المشرف على حوكمة المؤسسات الأهلية والمجالس في الوزارة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الفايز نائب رئيس مجلس الإدارة لمجلس المؤسسات الأهلية وسعادة الدكتور محمد بن عبد الله المجيدل المشرف المالي للمجلس والمدير التنفيذي للمجلس المهندس عبد الرحمن بن محمد الأحيدب.