بسبب كورونا..."طيران الإمارات" تضع موظفيها بين خيارين لا ثالث لهما

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" بيان الشركة الذي أرسل إلى الموظفين على البريد الإلكتروني، وجاء فيه: "اعتبارا من 15 مارس/آذار القادم سيتعين على من لم يتلقوا اللقاح الدفع مقابل فحص نتيجته معتمدة لمدة سبعة أيام قبل بدء الرحلة التي سيقومون بها أو في وقت التأهب للتغطية عن زملائهم المتغيبين".

وأضاف البيان: "قد تفرق بعض الدول مستقبلا فيما يتعلق بمعايير السماح بالدخول إليها بين من تلقوا اللقاح ومن لم يتلقوه. وبأخذ ذلك في الاعتبار، أصبح تحصين العاملين ضرورة ليس فقط من زاوية الصحة والسلامة ولكن من ناحية تشغيلية أيضا".

وقالت الشركة إن "المعفيين من ذلك هم من ينتظرون الجرعة الثانية من اللقاح ومن سجلوا لتلقيه ومن لديهم أسباب طبية تمنعهم أو أصيبوا بالعدوى مؤخرا".

ووفرت طيران الإمارات الحكومية لقاحا طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" وآخر طورته شركة "سينوفارم" الصينية بالمجان، منذ يناير/ كانون الثاني.