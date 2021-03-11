اخبار الخليج

تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت وزارة الطاقة التونسية في بيان لها وفقا لـ "رويترز" أن سعر لتر البنزين سيرتفع يوم الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق السعر الجديد بدءا من اليوم الخميس.

وكان صندوق النقد الدولي قد حث تونس، آواخر الشهر الماضي، على الحد من دعم الطاقة وخفض الأجور لمواجهة العجز المالي.

وكشف صندوق النقد الدولي أن فاتورة الأجور في القطاع العام هي من بين أعلى المعدلات في العالم، وتبلغ حوالي 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن العجز المالي بلغ العام الماضي 11.5% مع تأثر البلاد بجائحة .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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