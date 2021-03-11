دراسة صادمة: كورونا يفتك بـ"الصحة النفسية" للعاملين في الرعاية الصحية

دبي - محمود عبدالرازق - غير أن هناك تأثيرات للجائحة على العاملين في مجال الصحة لا يتحدث عنها الكثير، ومنها ما كشفته مراجعة منهجية جديدة ضمت 65 دراسة من جميع أنحاء العالم، بشأن هؤلاء العاملين.

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وبحسب موقع "الشرق"، فهذه المراجعة كشفت أن 1 من كل 5 عاملين في مجال الرعاية الصحية، يعانون من الاكتئاب والقلق و/أو اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب جائحة كورونا.

وتضمنت الدراسة مراجعة بيانات مُستقاة من نحو 97 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية، في 21 دولة حول العالم.

وأكدت الدراسة، المنشورة في دورية "بلوس"، على أن "الوباء شكل تحديات كبيرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، إذ بات يخشى الكثيرون منهم على سلامتهم أثناء مواجهة عبء عمل كبير، وسط دعم نفسي محدود".

ولفتت إلى أن "التحليلات السابقة للبيانات من دراسات متعددة، كشفت عن ارتفاع معدلات الاكتئاب، والقلق، واضطراب ما بعد الصدمة، بين العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء الوباء".

وأضافت "لكن المراجعات لم تعالج بشكل كاف العديد من الدراسات ذات الصلة، خاصة في الصين حيث نشأ الفيروس".

وأوضح "الشرق" أنه لمعالجة هذه الفجوة، "أجرى الباحثون بحثا منهجيا حول الدراسات باللغتين الإنجليزية والصينية، والتي أجريت في الفترة من ديسمبر/كانون أول 2019 إلى أغسطس/آب 2020، وتناولت انتشار حالات الاضطرابات النفسية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وحدد الباحثون 65 دراسة مناسبة من 21 دولة، شملت ما مجموعه 97 ألفا و333 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ولفتت الدراسة إلى أنه خلال تجميع البيانات وتحليلها إحصائيا من جميع الدراسات، "قدر الباحثون أن 21.7% من العاملين في مجال الرعاية الصحية المشاركين في الدراسات، عانوا من الاكتئاب أثناء الوباء، و22.1% عانوا من القلق، و21.5% عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة".

وأشارت الدراسات التي أجريت في الشرق الأوسط، إلى تسجيل أعلى معدلات مجمعة للاكتئاب بواقع 34.6%، والقلق 28.9%، وهو ما يدل على أن الجائحة أثرت بشكل كبير في الصحة العقلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب موقع "الشرق" يمكن مقارنة معدلات اكتئاب العاملين في مجال الرعاية الصحية بعموم السكان في العالم، لمعرفة حجم المشكلة التي يعاني منها العاملون في مجال الرعاية الصحة.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تقول منظمة الصحة العالمية، إن 4.4% من سكان العالم يعانون من الاكتئاب، هناك 21.7% من عمال الرعاية الصحية، و3.6% من عموم السكان يعانون من اضطرابات القلق، مقابل 22.1% من العاملين في مجال الرعاية الصحية.