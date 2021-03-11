الصحة السعودية: لقاح كورونا يخفض الوفيات بنسبة 84%

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك عبر حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة السعودية، عبر تويتر، حيث أشار إلى أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%.

وتابع الحساب بأنه بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح تنخفض الوفيات بنسبة 72%، وتصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

في سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة السعودية الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة"، التي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الوزارة تستهدف من خلال حملتها، حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يحب، من الإصابة بفيروس كورونا.

أعلنت المملكة العربية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، ابتداء من الأحد الماضي.