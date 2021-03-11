"أنصار الله" تعرض صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، افتتح معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية، الذي تضمن أسلحة ونماذج جديدة لمنظومات وطرازات دخلت خطوط إنتاج حربي محلية الصنع 100% وقد أزاح معرض الشهيد القائد الستارة عنها للمرة الأولى"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف، أن "الأسلحة والمنظومات التي تضمنها المعرض أثبتت كفاءتها وفاعليتها العالية في الميدان، بدءا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بمختلف المديات والمهام، مرورا بالأسلحة البحرية والأسلحة المضادة للدروع، وصولا إلى أسلحة المشاة والمدفعية والقناصة وغيرها من الأسلحة".

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، خلال افتتاح المعرض، أن "هذه الإنجازات على المستوى الاستراتيجي تعد يداً ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني"، مشيداً بـ "الإنجازات الكبيرة والنوعية للقوات المسلحة اليمنية على مختلف الصعد الميدانية والإنتاجية والبحث والتطوير".

وثمن المشاط، "جهود كل العاملين في التصنيع العسكري والقائمين على المعرض"، معرباً عن "عظيم سروره وافتخاره بما شاهده واطلع عليه من إنجازات أبدعتها العقول والسواعد اليمنية في هذا المجال الحيوي الذي يعزز القدرات الدفاعية المتنامية للبلد".