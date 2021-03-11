خامنئي يكشف سبب الوجود الإيراني في سوريا ويوجه طلبا إلى أمريكا

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وقال خامنئي، في كلمة له بمناسبة ذكرى المبعث النبوي، إن "إيران تتواجد في ​سوريا​ و​العراق​ استشاريا وليس عسكريا وعلى الأمريكيين أن يتركوا هذين البلدين بشكل سريع، مشيرا الى أن "​أمريكا​ تمتلك ترسانة نووية هي الأكبر في ​العالم​ وسبق لها ان استخدمتها وهي ​الدولة​ الوحيدة التي استخدمت القنبلة النوويّة".

وأوضح: "الأمريكيون ينظرون بحقد إلى وجودنا في سوريا ووجودنا كان بطلب من الحكومة في دمشق"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية دعمت تنظيم داعش الإرهابي وسمحت لهم ببيع نفط سوريا. نحن لدينا مسؤوليات ومن بينها معرفة العدو وعدم التسليم له".

وكان القيادي في الحرس الثوري الجنرال محمود جهارباغي، قال إن الحرس الثوري بدأ تدخله في سوريا قبل ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد، مضيفا أنه رأى قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وكشف جهارباغي أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هو من أمر سليماني بالذهاب إلى سوريا و"حماية بشار الأسد من السقوط"، لافتا إلى أن "مهمة قاسم سليماني في سوريا كانت منع الإطاحة بحكومة بشار الأسد".

وتعهد خامنئي، أخيرا، بطرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق، ردا على "إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم". وقال إن "سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم".