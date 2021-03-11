تحذير من الأرصاد الجزائرية... أمطار رعدية ورياح سرعتها 80 كلم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع جريدة "النهار" الجزائرية، فقد أكدت مصلحة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس سيشهد تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة في المناطق الجنوبية.

وتوقعت المصلحة أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة اليوم بين 20 و30 ملم محليا حتى منتصف النهار.

وعن أماكن سقوط تلك الأمطار توقعت المصلحة أن تكون في ولايات إليزي ورقلة وتقرت.

وعن طبيعة الرياح، قالت إنها ستكون قوية، متوقعة أن تتعدى سرعتها 80 كلم/سا، مؤكدة أنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة بصورة كثيفة، مع تأثير على الرؤية بالنسبة للطرق السريعة، وذلك حتى الساعة 15:00.

وقالت إن هذه الرياح ستكون بصورة حصرية على ولايات تقرت، ورقلة، والمنيعة، واليزي، وعين صالح، وأدرار، وتيميمون.