دراسة تكشف تأثيراً مدمراً للصراخ في وجه الطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى الصراخ في وجه أطفالهم لإثنائهم عن فعل سلوك خاطئ أو لتنبيههم من خطر محدق بهم، غير أن دراسة حديثة حذرت من مخاطر هذا السلوك لتأثيره المدمر ليس على نفسية الأطفال فقط وإنما يمتد التأثير إلى دماغ الأطفال أيضا.



وعرضت بوابة "أخبار اليوم" المصرية عدة أضرار للصراخ في وجه الأطفال لتحذير الآباء والأمهات من مثل هذا السلوك الشائع لدى الكثيرين.

تكرار السلوك السيئ

رغم أن الآباء والأمهات يصرخون في وجوه أطفالهم عادة لردعهم عن الإتيان بسلوك خاطئ، إلا أن دراسة حديثة أثبتت أن هذا يمكن أن يدفع الطفل فيما بعد إلى تكرار السلوك نفسه بطريقة أكثر سوءاً، ولذلك يجب تغيير الطريقة إلى أخرى للتعامل مع الطفل عندما يرتكب الأخطاء.

التأثير على نمو الدماغ

وأظهرت الأبحاث أن الدماغ البشري يتعامل مع الأمور السلبية بطريقة أكثر سرعة منها مع تلك الإيجابية، حيث إن معاملة الطفل بطريقة سيئة من خلال الصراخ مثلاً يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيير سيئ في عملية نمو دماغه.

الاكتئاب

من الطبيعي أن يشعر الطفل الذي يتعرض للأذى اللفظي بالأذى وهو ما ينعكس بشكل سلبي على حالته النفسية ومع مرور الوقت من الممكن أن يعاني من الاكتئاب حيث إن الأولاد الذين تم التعامل معهم عن طريق الصراخ والعنف الكلامي أظهروا مشاكل نفسية وعقلية في مرحلة المراهقة.

الصحة العامة

يمتد تأثير الصراخ في وجه الطفل إلى الصحة العامة، فقد يتسبب التوتر الذي يسببه الصراخ في وجه الطفل بمعاناته مع مرور السنوات من بعض الأوجاع المزمنة.