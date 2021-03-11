شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتيرش، بتأييد مجلس النواب الليبي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة واصفا ذلك "بالخطوة المهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا".

وأشاد بيان باسم الأمين العام، على جهود أعضاء مجلس النواب ومنتدى الحوار السياسي الليبي في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، كما حيا اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والسلطات المحلية في سرت لتأمين هذه الجلسة الهامة لمجلس النواب.

وفي بيانه، حث جوتيريش الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب، "على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 قدما، ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه بتاريخ 23 أكتوبر 2020"، وجدد الأمين العام دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

من جهتها، هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في تغريدة عبر تويتر، الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة، كما حيت قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي ودعم مصالح وطنهم وشعبهم.

وقالت: "باتت لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل " كما أثنت أونسميل على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.