شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر فى مواجهات بمخيم الدهيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، واعتقل آخر خلال مواجهات فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن 3 شبان أصيبوا بأعيرة نارية فى القدم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التى اقتحمت المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمعية العربية فى بيت جالا لتلقى العلاج، وصفت حالتهم بالمستقرة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل فى المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسية، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، واعتقلت قوات الاحتلال مواطن (44 عاما).

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى،اعتقلت الأربعاء، خمسة أطفال فلسطينيين من تجمع الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أطفال بينهم ثلاثة أشقاء من تجمع الركيز شرق يطا، أثناء قيامهم بجمع "العكوب" تتراوح أعمارهم ما بين (7-11 عاما)، هم زياد وعمر وصقر جبر حميدات، وياسين جبرين حميدات، وجبر محمد حميدات، واقتادتهم إلى مستوطنة "كريات أربع".