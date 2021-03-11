شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لشركات الحج والعمرة تغيير نشاطها إذا طال أمد «كورونا»؟.. مسؤول يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الدكتور منصور أبو خنجر، أن قطاع الحج والعمرة من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة” الإخبارية”، أنه لا يمكن عودة هذا القطاع كما كان عليه إلا في أوقات وأماكن معينة، حيث أنه ليس كبقية القطاعات التي عادت جزئياً بعد شهرين من الجائحة.

وأوضح “أبو خنجر” أن المسؤولين بشركات الحج والعمرة ليس بقدورهم تغيير نشاطهم لكون هذا القطاع أصبح هوية، مرجحاً أن يتغير شكل هذا القطاع.