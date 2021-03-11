شكرا لقرائتكم خبر عن باللغة العربية.. «جوجل» تطلق دليل الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة جوجل اليوم دليلاً خاصاً عن أساسيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، بالتعاون مع “معهد أكسفورد للإنترنت”.

والدليل عبارة عن سلسلة من الشروحات المبسطة والقصيرة لمساعدة الجميع على فهم مداخل التقنية وآلية عملها، لتوفر هذه الخطوة نقلة كبيرة للمحتوى العربي الخاص بالذكاء الاصطناعي.

ويتوفر الموقع باللغة العربية ابتداءً من اليوم، ويتضمن أكثر من 26 موضوعاً عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن الوصول إليه منالرابط.

كما أن الموقع متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات المختلفة، وسيتم تحديث المحتوى بشكل مستمر بسبب التغيرات السريعة في هذا المجال التقني.