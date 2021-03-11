الإمارات تعلن اكتمال مرحلة التطعيم لتجارب لقاح روسي

دبي - محمود عبدالرازق - Press Office of Rospotrebnadzor

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب أبو ظبي الإعلامي، التابع للحكومة الإماراتية، اليوم الخميس، وقال: "تلقى ألف متطوع في الدولة الجرعة الثانية من اللقاح الروسي".

وتابع: "تنتقل التجارب الآن إلى مرحلة جمع البيانات العلمية ودمج نتائج تجارب اللقاح في دولة الإمارات مع النتائج العالمية المتوفرة حاليا"، مشيرا إلى أنه "سيجري الكشف عن نتائج تجارب اللقاح في الدولة في شهر أبريل/ نيسان المقبل".

ولفت مكتب أبو ظبي الإعلامي إلى أن "فاعلية اللقاح الروسي تبلغ 91.6 في المئة".

وأعلنت روسيا، في شهر أغسطس / آب الماضي، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم باسم "سبوتنيك V"، الذي أشاد به خبراء الصحة والطب في العالم، وتم تقييمه كلقاح فعال وجيد من قبل صحيفة "ذا لانسيت" العلمية الشهيرة، ويعتمد على الفيروسات الغدية البشرية.

ويمكن اللقاح الأفراد من تكوين مناعة ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" لمدة تصل إلى عامين، من خلال استخدام الفيروس الغدي البشري، وهو فيروس يسبب نزلات البرد.

ويقوم علماء الأوبئة بتعديل الفيروس وتحويله إلى ناقل للفيروسات الغدية، وهو غير ضار وقادر على التكاثر في جسم الإنسان، وبعد ذلك يقوم العلماء بحقن جينوم (SARS-CoV-2) في ناقل الفيروس الغدي.

وعند منح اللقاح للإنسان، تبدأ خلايا الجسم بإنتاج بروتين فيروس كورونا (غير ضار)، مما يدفع جهاز المناعة إلى إنتاج الأجسام المضادة وتنشيط الخلايا المقاومة التي تدمر فيروس كورونا المستجد فور دخوله للجسم، بعد تناول اللقاح.