شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأردن تفرض الحظر الشامل حتى نهاية الشهر الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الأردنية، خطة جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، تفرض حظراً شاملاً حتى نهاية الشهر الحالي، للحد من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد، حتى نهاية الشهر الحالي.

كما قررت الحكومة الأردنية بموجب الخطة، تعليق إقامة صلاة الجمعة، وتقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، إضافة إلى إغلاق الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية والحدائق العامة.