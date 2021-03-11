شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل والد ناشط عراقى معارض جنوبى البلاد رميًا بالرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل رميا بالرصاص والد ناشط عراقي معارض للحكومة، بعد أن قاد حملة لمحاسبة ميليشيا يشتبه بخطفها نجله، بحسب ما ذكر مرصد حقوقي ومسؤولون أمنيون.

وتوفي جاسب حطاب عبود بطلقة في الرأس في مدينة العمارة جنوبي العراق، بحسب على البياتي، الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، ومسؤول أمني.

ونقل كلاهما عن تحقيقات مبدئية، وقالا إن مزيدا من التفاصيل سيتاح لاحقا. ولم تكشف السلطات عن الجاني، واشترط المسؤول الأمني تكتم هويته تماشيا مع التعليمات.

وكان الأب يبحث عن نجله علي المحامي الذي كان من بين عدد من النشطاء العراقيين الذين اختفوا في ذروة المظاهرات المناهضة للحكومة في أكتوبر 2019.

واتهم الأب علانية ميليشيا نافذة مدعومة من إيران بخطف نجله وسعى لمقاضاة زعيم الميليشيا، وذلك في الوقت الذي تخوفت فيه عائلات النشطاء المختفين الآخرين من اتخاذ مثل تلك الخطوات.