عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد طول انتظار.. الكشف عن موعد إطلاق هاتف شاومي Mi 11 Pro

الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365

كشفت تسريبات جديدة عن موعد إطلاق شركة ”شاومي“ لهاتف ”Mi 11 Pro“، الذي يأتي بعد إطلاق الشركة لهاتف مي 11 في كانون الثاني/يناير الماضي.



وذكر مسرب صيني شهير يُعرف باسم ”ديجيتال بيوتي“ أن ”شركة شاومي تخطط لإطلاق Mi 11 Pro في منتصف شهر مارس الجاري، والذي لن يأتي وحده، بل إلى جانب هاتف مي 11 برو ألترا – Mi 11 Pro Ultra“.

ووفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“، كشفت التسريبات السابقة أن ”Mi 11 Pro سيأتي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 888 ومعالج رسوميّات Adreno 660“.

وبالنسبة لسعة التخزين الداخلية سيأتي الهاتف بخيارين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 و 12 جيجابايت.

كما زودت ”شاومي“ الهاتف بشاشة 6.81 بوصة ذات جودة عرض K 2 بدقة 3200 × 1440 بكسل، بالإضافة إلى معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل لمس 480 هرتز، وكثافة عرض 500 بكسل في البوصة.

وأشارت التسريبات أيضا إلى أن ”الهاتف سوف يأتي بكاميرا خلفية ذات عدسة ثلاثية، وستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 100 ميجابكسل، والثانية بدقة 13 ميجابكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية دقتها 20 ميجابكسل“.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 بواجهة MIUI 12، أما بطارية الهاتف فستكون ليثيوم بوليمر وسعتها 4600 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.