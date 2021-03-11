اخبار الخليج

مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية بالضفة الغربية وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية بالضفة الغربية وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون مساء أمس الأربعاء ، بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، بالضفة الغربية بحماية عشرات جنود الاحتلال، لأداء طقوس تلموديه في المقامات الإسلامية والتي يدعي الاحتلال بيهوديتها.

وقال رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو يعقوب لـ معا: "أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق و انتشرت على مداخل البلدة من أجل تأمين اقتحام المستوطنين للمقامات الاسلامية، وذلك بحماية جيش الاحتلال، وإقامة طقوس تلمودية فيها".

وأضاف أبو يعقوب ": أن المستوطنين اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، لإقامة الطقوس، حيث يستغرق تواجدهم لعدة ساعات في البلدة مسببين الازعاج للمواطنين والخوف للأطفال بسبب أصواتهم وصراخهم.

ودائما ما يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في ساعات الصباح لتأدية طقوس تلمودية في المقدسات الإسلامية، وسط حراسات مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا