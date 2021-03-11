شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» توضح خطوات طلب تصريح لغسيل الخزان الأرضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الطريقة الرسمية لطلب تصريح لغسيل الخزان الأرضي بالمنازل. وأوضحت الشركة، أنه يمكن طلب تصريح لغسيل الخزان من خلال الخطوات التالية: • الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة. • طلب تصريح من الفرع الإلكتروني حتى لا يتم رصد مخالفة سوء استخدام المياه. • مدة صلاحية الإذن بعد قبول الطلب 48 ساعة.

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