شكرا لقرائتكم خبر عن «ابن مساعد»: عدد المتابعين ليس ميزة.. هناك تافهين يتابعهم الملايين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن عدد المتابعين الكبير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ليس ميزة .

وأضاف الأمير ابن مساعد، خلال استضافته في برنامج “في الموقف” على قناة السعودية: “إن عدد المتابعين ليس ميزة؛ لأن الناس تتابعك من باب الفضول، ومع مرور الوقت الناس تتابع تقدمه وعليك أن تثبت أنك مؤثر في المجتمع”.

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “هناك بكل أسف – وبدون ذكر أسماء – في العالم الكثير من التافهين وعندهم عشرات الملايين من المتابعين”.