شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيمَين مارسا نشاطاً طبياً غير مرخص بموقعين مختلفين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه بالتنسيق مع الجهة المختصة بصحة الرياض، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية – بفضل الله – من ضبط مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، لممارستهما نشاطا غير مرخص بموقعين في أحد أحياء مدينة الرياض، اتخذاهما كعيادتين لعلاج المرضى.

وعثر بحوزتهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة، وجرى إيقافهما وتحريز المضبوطات، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.