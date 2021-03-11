عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات هاتف Galaxy A82 5G

الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365

تخطط شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونج، لإطلاق هاتف جديد خلفًا لهاتف Galaxy A80 الذي تم طرحه العام الماضي، وسجلت الشركة الهاتف الجديد تحت اسم Galaxy A82.



وفي الأسبوع الماضي، ظهر هاتف Galaxy A82 5G لأول مرة في قاعدة بيانات Geekbench، وكشف عن المعالج ونظام التشغيل، الآن، يبدو أننا على بعد أيام قليلة للإطلاق، فقد حصل الهاتف على شهادة Bluetooth.

واليوم، تم رصد هاتف Galaxy A82 5G مدرجًا في قاعدة بيانات Bluetooth SIG يحمل الرمز(SM-A826S)، يتميز الهاتف باتصال Bluetooth 5.0.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف القادم بواسطة معالج Snapdragon 855، كما سيتم تشغيله بواسطة نظام Android 11، ويأتي مزودا بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان Galaxy A82 سيكون متاحًا في متغير (4G) LTE أيضًا.

ونظرًا لأن Galaxy A52 و Galaxy A72 يتميزان بشاشات Super AMOLED ذات معدل تحديث عال وإعدادات الكاميرا الرباعية، يمكننا أن نتوقع أن تكون هذه الميزات موجودة في Galaxy A82 5G أيضًا، ومن المتوقع أن تجلب كاميرا هاتف Galaxy A82 الكثير من التحسينات.

كانت شركة سامسونج قد كشفت للمرة الأولى عن هاتف Galaxy A80 العام الماضي، بعدسات قابلة للتدوير، ليقدم تصميما بكامل الشاشة المميزة بحجم 6.7 بوصة.

أيضا يضم الهاتف مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الاتساع ودقة 8 ميجا بيكسل، مع عدسات 3D لعمق التصوير.

كما يتم تدوير الكاميرا بشكل تلقائي عند اختيار نمط تصوير السيلفي في هاتف Galaxy A80، لذا نترقب التغييرات التي ستطرأ على الإصدار الجديد GALAXY A82 مع دعم شبكات G5.