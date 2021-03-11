بنك التنمية يطلق منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – ياسر الحبيشي: أطلق بنك التنمية الإجتماعية منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي. أهداف المنتج: -تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن. -فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد. -رفع جودة حياة المواطن السعودي. -دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. -الحد من الائتمان غير الرسمي. -خفض نسبة البطالة.

الفئة المستهدفة: –

موظفين براتب 14 ألاف وأقل لمساري الخدمات التخصصية والنقل التشاركي. -العاطلين عن العمل وبدون راتب. -غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية. الأنشطة الرئيسية للعمل الحر: الاقتصاد التشاركي: (النقل التشاركي والتوصيل عبر أنظمة توجيه المركبات). الخدمات التخصصية: (الترجمة، التصميم والإبداع، الرياضة، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات المحاسبية والقانونية، الاستشارات الفنية والإدارية، الإنتاج الفني والإبداعي، تطوير المحتوى، تطوير التطبيقات، علوم البيانات والتحليل، توصيل الطلبات).

اشتراطات الحصول على تمويل العمل الحر: –

أن يكون طالب التمويل سعودي/ ــة الجنسية. -أن لا يقل العمر عن 18 عاماً للمسار النقدي ولا يقل عن 21 عام لمسار مركبات النقل الموجه ولا يزيد عن 60 عاماً لكلا المسارين. -أن لا يتجاوز الراتب الشهري لطالب التمويل الموظف 14 ألف ريال سواءً كان موظفًا حكوميًا أو في لقطاع الخاص. -مضي سنة على تعيين الموظف المتقدم للطلب. -أن لا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر. -الحصول على وثيقة العمل الحر أو التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات فقط. ،أن لا يتجاوز الراتب الشهري لطالب التمويل الموظف 14 ألف ريال سواء كان موظفًا حكوميًا أو في القطاع الخاص. -اجتياز الفحص الائتماني . -أن لا تتجاوز مدة التمويل 5 سنوات . -أن يقدم طالب التمويل ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية. -التأمين على المركبة إذا كان العمل الحر الممول مركبات النقل الموجة. رحلة العميل: ١- تقديم الطلب. ٢- فحص الأهلية إلكترونياً. ٣- إكمال النماذج و تحديد موعد البريد .

٤- إرسال المستندات المطلوبة. ٥- المعالجة و الصرف . وثيقة العمل الحر: ماهي؟ هي وثيقة تُمنح لممارسة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق بوابة العمل الحر لتسجيل الراغبين بممارسة المهن المتوفرة عبر البوابة في قوائم وزاة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ممارس العمل الحر: هو أي شخص يمتلك مهارة / معرفة في مجال محدد، ويقدم خدماته للأفراد والمنشآت بالساعة أو يوم عمل ولا يتقاضى راتب محدد من جهة عمل واحدة. الحصول على الوثيقة: يتم الحصول على الوثيقة عن طريق التسجيل عبر منصة العمل الحر بالضغط هنا، ومن ثم توثيق الهوية في أبشر ورقم الجوال، وبعد ذلك يتم اختيار إحدى المهن المتوفرة على البوابة وإرفاق متطلبات ممارسة المهنة لإصدار الوثيقة. حدود التمويل والرسوم والضمانات: نوع التمويل حدود التمويل الرسوم الإدارية الضمان النقدي – لاتتجاوز قيمة التمويل 60 ألف ريال حسب الملاءة المالية. – رسوم رمزية تحسم من قيمة التمويل قبل صرفه للعميل. – يوجد دعم للرسوم لفئات الضمانيين والعاطلين والمعاقين. – حسم من جهة عمل حكومية أو كفيل غارم. العيني -لاتتجاوز قمية التمويل 150 ألف ريال. -رسوم رمزية تحسم من قيمة التمويل قبل صرفه للعميل. -يوجد دعم للرسوم لفئات الضمانيين والعاطلين والمعاقين. -حسم من جهة عمل حكومية أو كفيل غارم. للتقديم انقر هنا https://len.sdb.gov.sa/Guest/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRequest%2fLogin.aspx