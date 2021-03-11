شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا والحجز عبر «صحتي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق “صحتي” لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل (386) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (245) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.
وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (380958) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371583) حالة.
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