شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. عمالة تلقي القمامة من حاوية نقل نفايات على الرصيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يوثق قيام عمالة بإلقاء النفايات من حاوية لنقل النفايات على أحد الأرصفة. وأظهر المقطع قيام عمالة برمي النفايات من حاوية نقل النفايات إلى الرصيف في شارع تمير بحي اليرموك في الرياض.

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