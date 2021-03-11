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بسبب امتحانه "غير التقليدي"... جامعة مصرية تحقق مع مدرس بكلية الهندسة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أحال مدرس بكلية الهندسة، علاء وزيري، للتحقيق، بسبب ما وصف بمخالفته معايير وضع أسئلة الامتحانات.

© AP Photo / Hassan Ammar

ووضع وزيري في امتحان مادة "مقاومة وتكنولوجيا المواد" لطلاب الفرقة الثانية في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة، سؤالا بعنوان: "اختر سؤالا كنت تتمنى وجوده في الامتحان، وأجب عليه".

ومن جانبه، قال رئيس الجامعة: "تمت إحالة المدرس للشؤون القانونية، لعدم التزامه بالأطر العلمية في وضع أسئلة الامتحانات".

وتابع بقوله "كما تم إخطار عميد الكلية لتشكيل لجنة لتصحيح هذه الورقة الامتحانية، بعد منعه من تصحيح المادة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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