بسبب امتحانه "غير التقليدي"... جامعة مصرية تحقق مع مدرس بكلية الهندسة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أحال مدرس بكلية الهندسة، علاء وزيري، للتحقيق، بسبب ما وصف بمخالفته معايير وضع أسئلة الامتحانات.

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ووضع وزيري في امتحان مادة "مقاومة وتكنولوجيا المواد" لطلاب الفرقة الثانية في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة، سؤالا بعنوان: "اختر سؤالا كنت تتمنى وجوده في الامتحان، وأجب عليه".

ومن جانبه، قال رئيس الجامعة: "تمت إحالة المدرس للشؤون القانونية، لعدم التزامه بالأطر العلمية في وضع أسئلة الامتحانات".

وتابع بقوله "كما تم إخطار عميد الكلية لتشكيل لجنة لتصحيح هذه الورقة الامتحانية، بعد منعه من تصحيح المادة".