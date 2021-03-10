شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يخلي شقة سكنية بالعاصمة المقدسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بالعاصمة المقدسة. وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنه تم إخماد حريق اندلع في شقة سكنية، وتم إخلاء النزلاء احترازيًا. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.

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