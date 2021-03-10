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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تبوك تطيح بمواطن أتلف أحد أجهزة الرصد الآلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة تبوك، مساء الأربعاء، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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