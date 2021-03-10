شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تُشهِّر بمواطن تستر على مقيم مقابل 15% من أرباح مطعم بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، بمواطن تستر على وافد مقابل 15% من أرباح مطعم في المدينة المنورة.

وأشارت وزارة التجارة، إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية في المدينة، بغرامة مالية مقدارها 2 مليون ريال وإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

وطالبت وزارة التجارة المخالفين بالمبادرة بتصحيح أوضاع تجارتهم عبر موقع الوزارة لإعفائهم من العقوبات قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 أغسطس 2021.