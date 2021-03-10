شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس.. ارتفاع ملحوظ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أسعار البنزين والكيروسين والغار المسال الجديدة لشهر مارس.

وسجلت الأسعار الجديدة لشهر مارس ( 1.90 ريال للبنزين 91، و 2.04 للبنزين 95، و 0.52 ريال للديزل، و 0.70 للكيروسين، و0.75 ريال لغاز البترول المسال).

وكانت أسعار المنتجات لشهر فبراير1.81 ريال للبنزين 91، و 1.94 للبنزين 95، و 0.52 ريال للديزل، و 0.70 للكيروسين، و0.75 ريال لغاز البترول المسال.