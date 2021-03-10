شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس.. ارتفاع ملحوظ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أسعار البنزين والكيروسين والغار المسال الجديدة لشهر مارس.
وسجلت الأسعار الجديدة لشهر مارس ( 1.90 ريال للبنزين 91، و 2.04 للبنزين 95، و 0.52 ريال للديزل، و 0.70 للكيروسين، و0.75 ريال لغاز البترول المسال).
وكانت أسعار المنتجات لشهر فبراير1.81 ريال للبنزين 91، و 1.94 للبنزين 95، و 0.52 ريال للديزل، و 0.70 للكيروسين، و0.75 ريال لغاز البترول المسال.
كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس.. ارتفاع ملحوظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.