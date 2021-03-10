أنباء عن انشقاق وزير في حكومة "أنصار الله" وصنعاء ترد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المسؤول في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إن ما تم تداوله عن انشقاق الوزير هو "مجرد تسريبات".

وأضاف: "ليس لدينا أية معلومات سوى أن غازي سافر إلى الأردن للعلاج، وهو ما وافانا به حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يعد غازي أحد كوادره السياسية".

وكانت وكالة "الأناضول" التركية، قد نقلت عن مصدر لم تسمه في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن غازي أحمد علي "انشق عن الجماعة ولجأ إلى دولة الإمارات".

وأضاف المصدر أن الوزير في حكومة صنعاء غادر العاصمة اليمنية إلى الخارج بهدف العلاج، لكنه طلب لاحقا اللجوء في الإمارات.