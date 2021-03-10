التحالف يدمر دفاعات جوية للحوثيين في مأرب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف أنه تم "تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع "سام-6" يتبع لميلشيا الحوثي الإرهابية في مأرب".

ومنذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب، عقب إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على المحافظة النفطية وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميغاوات.

هذا وتشهد محافظة مأرب منذ أكثر من شهر قتالاً محتدماً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز محافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.