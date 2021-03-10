إيران تكشف عن حجم صادراتها إلى الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه في غضون 11 شهرا، مضت من العام الجاري الإيراني (ينتهي في 20 آذار/ مارس الحالي)، بلغت قيمة السلع الإيرانية المصدرة إلى الإمارات نحو 4 مليارات و100 مليون دولار.

وأكد فرزانكان، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، أن الإمارات ثالث أكبر دولة مستوردة بعد الصين والعراق، للبضائع الإيرانية خلال الفترة نفسها.

وأشار المسؤول التجاري الإيراني إلى وجود عراقيل حول التعامل التجاري بين البلدين، بما في ذلك تقويض الحسابات المصرفية للرعايا الإيرانيين من جانب البنك المركزي الإماراتي، والثغرات الملحوظة في مجال النقل، والنقل البري بما في ذلك نقل الحاويات المبردة للمحاصيل الزراعية، التي من شأنها زيادة في كلفة البضائع.

ولفت فرشيد فرزانكان إلى بعض الحلول لتيسير التبادل التجاري بين بلاده والإمارات، منها تسهيل إجراءات الزيارة بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين والتواصل بين بنك ملي إيران (البنك الوطني الإيراني) مع بنوك الإمارات، وإقامة معارض دائمة، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم بشكل كبيرة في تحسين الظروف التجارية بين الجانبين.

وأكدت وكالة "فارس" أن قيمة التبادل التجاري بين إيران وسائر دول العالم في غضون 11 شهرا مضت من العام الحالي، بلغت 65 مليارا و500 مليون دولار؛ منها الصادرات الإيرانية التي سجلت 31 مليارا و198 مليون دولار، واستيراد البلاد الذي بلغ 34 مليارا و321 مليون دولار خلال الفترة نفسها.