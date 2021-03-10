شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تجدد التزامها بمواصلة مساعى استرجاع الأموال المنهوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات السويسرية حولت حوالى 5 .3 مليون دينار إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي، فى إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.

وأوضحت الرئاسة التونسية -فى بيان- أن هذه التحويلات تأتى فى إطار قضية الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على وأقربائه، وتبعا للمساعى الديبلوماسية المبذولة فى هذا الشأن.

وأشار البيان أن المبلغ الذى تم تحويله يبدو زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال فى الخارج، ولكن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم فى استعادة بقية المبالغ.

وجددت رئاسة الجمهورية التونسية، التزامها بمواصلة المساعى الديبلوماسية، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، وعدم التفريط فى أى مليم من أموال الشعب التونسي، بحسب البيان.