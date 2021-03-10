شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة تونس تؤكد تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار من الأموال المنهوبة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة التونسية، أن السلطات فى سويسرا حولت مبلغ 3 ملايين دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزى، ضمن ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، وتندرج هذه التحويلات فى إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة فى 10 سبتمبر 2020 فى ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية.

الرئاسة التونسية

وجاء نص البيان، التى نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك: "فى إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالى يقدر بحوالى 3 ملايين دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزى.

وتابع البيان: تندرج هذه التحويلات فى إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة فى 10 سبتمبر 2020 فى ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعى الديبلوماسية المبذولة فى هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أنه إذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال فى الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم فى استعادة بقية المبالغ.

وتجدد رئاسة الجمهورية، فى هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعى الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط فى أى مليم من أموال الشعب التونسى.