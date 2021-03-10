شكرا لقرائتكم خبر عن حراك "24 ديسمبر" فى ليبيا يعلن تمسكه بالإعلان الدستورى وتعديلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حراك 24 ديسمبر فى ليبيا تمكسه بالإعلان الدستورى وتعديلاته كقاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، منوها أن التعديل السابع للإعلان الدستورى قد أنتج البرلمان الحالى وحدد مهامه، موضحا أنه حدد مهام رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

وأكد الحراك فى بيان له اليوم الأربعاء، على رغبة الشعب الليبي في انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السري المباشر وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب الليبى، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بالاستجابة لما ورد في هذا البيان لضمان احترام رغبة الشعب في الوصول إلى الانتخابات وإجراءها فى جو آمن وفي الموعد المحدد لها، موضحا أن انتخابات ديسمبر المقبل مطلب شعبى لن يقبل الشعب الليبى بتأجيله.



وأوضح الحراك، أن هدفه حماية المسار الديمقراطي من الفشل، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، ورفض المحاصصة الجهوية والقبلية، والتواجد العسكري الأجنبي بجميع أشكاله على الأراضي الليبية.

وأشاد الحراك بما توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" من تفاهمات توجت باتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من الأراضى الليبية، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وتفكيك المليشيات وجمع سلاحها ودمج أفرادها فى مؤسسات الدولة.

ورحب الحراك بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مشيدا بنيل حكومة عبدالحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب الليبى، معربا عن أمله فى أن تنجح الحكومة فى إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة البلاد للاستحقاق الأسمى المتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل.